ОАО Кукморский валяльно-войлочный комбинат
Общая информация
ОАО «Кукморский валяльно – войлочный комбинат» создан на базе частного владения Торгового дома «Братья Комаровы» конце Х1Х века. В 1917 году после Октябрьской революции фабрика была национализирована представителями новой власти, один из братьев Комаровых поселился в Казани. После войны в 1956 году были внедрены новые принципы производства и в результате фабрика стала одним из ведущих предприятий валяльно – войлочного производства России. С 2001 года комбинат выпускает более 1 млн. пар валяной обуви. В настоящее время закреплены достигнутые результаты и продолжена модернизация производства.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Кукморский р-н, пос. Кукмор, ул. Вахитова, 1
- Телефон: (84364) 2-08-19
- Email: kvvk3@mail.ru
- Сайт: www.кукморские-валенки.рф
Дата последнего обновления: 25.12.2017