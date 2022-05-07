Ряду татарстанских заводов присвоили звание «Предприятия трудовой доблести»

В Татарстане ряду заводов присвоили звание «Предприятия трудовой доблести 1941-1945 гг». Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, звание присваивается за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников промышленных предприятий, обеспечивших бесперебойное производство военной и гражданской продукции в военные годы.

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Так, предприятиями трудовой доблести стали Казанские авиационный завод им.С.П.Горбунова и вертолетный завод, Казанское моторостроительное производственное объединение, Казанский оптико-механический завод, Казанский пороховой завод, Научно-исследовательский институт химических продуктов и другие.

Накануне Минниханов наградил четырех ветеранов Великой Отечественной войны медалью «100 лет образования ТАССР». Награду присвоили участнику войны Завдату Ахметшину, а также труженикам тыла Фархизамал Гатауллиной, Абдулазяну Идиатуллову и Мариам Надершиной.

Диана Жиленкова