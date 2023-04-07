Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня

Президент России Владимир Путин поручил изменить дату празднования Дня молодежи. Об этом сообщает сайт Кремля.

— Администрации Президента Российской Федерации обеспечить перенос празднования Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня, — сказано в сообщении.

Срок исполнения поручения установлен до 1 мая 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

День молодежи в России отмечают 27 июня. Эту дату учредили еще в 1993 году. При этом история этого праздника началась в СССР еще 7 февраля 1958 года.



В конце января Владимир Путин согласился с предложением перенести День молодежи с фиксированной даты на последнюю субботу июня. Об этом он сказал на встрече со студентами МГУ. Президент отметил, что в России многие профессиональные праздники отмечаются именно в выходные дни.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов