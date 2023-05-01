Спортсмен СК «Синтез» Николай Зуев завоевал золото в Южно-Сахалинске

Спортсмен СК «Синтез» Николай Зуев завоевал золото в розыгрыше Кубка России по плаванию, сообщает пресс-служба клуба.



Пловец преодолел дистанцию 200 м на спине за 2:02.33, на 0.09 и 0.18 сек быстрее, чем серебряный и бронзовый призеры.

В соревнованиях принимают участие лидеры сборной страны, которые находятся в отличной форме после чемпионата России в Казани.

Николай Зуев присоединился к спортивному клубу «Синтез» в конце 2022 года. на его счету — множество побед в соревнованиях, в том числе награды в Первенстве Европы по плаванию среди юниоров 2018 года и Первенство мира среди юниоров 2019 года.



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Маргарита Головатенко