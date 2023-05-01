В Госдуме предложили держать лайф-коучей из соцсетей на контроле ФНС

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Федеральная налоговая служба (ФНС) должна следить за лайф-коучами, зарабатывающими в социальных сетях, а налоги с их заработка тратить на соцподдержку, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.



— Зарабатывая большие состояния на доверии людей, некоторые, как мы видим, используют мошеннические схемы, чтобы не платить налоги. Причем речь идет об огромных суммах: от миллионов до миллиардов, — сказал спикер Госдумы.

Володин считает, что у ФНС есть все инструменты, чтобы выявлять такие преступления.

— Взысканные деньги должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку наших солдат и офицеров, их семей, — добавил председатель ГД.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте общественность потрясли несколько крупных уголовных дел против известных блогеров. «Первыми» стали супруги Чекалины, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов на 300 с лишним миллионов рублей. Аналогичное обвинение предъявили Александре Митрошиной. Специально для «Реального времени» юристы рассказали, что последует за делами против блогеров, и назвали условия, при которых блогеры могут снять с себя уголовную ответственность.

Еще одного блогера — Елену Блиновскую — задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. По информации следствия, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налог за 2019—2021 годы. Ее задержали, когда она пыталась пересечь границу России на автомобиле. Российские правоохранительные органы направили в ОАЭ международное поручение для подтверждения наличия в стране имущества блогера Елены Блиновской.

Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину. Ее отправили под домашний арест до 26 июня.



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Маргарита Головатенко