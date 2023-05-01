Казань закупит дорожные знаки на полтора миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Для Казани в этом году закупят 417 новых дорожных знаков. Выделить на эти цели из городского бюджета готовы более 1,5 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Закупить планируется 75 дорожных знаков типа 2.1 «Главная дорога». Стоимость одной единицы оценивается в 2,1 тысячи рублей.

На дорогах столицы Татарстана также появятся 82 новых дорожных знака типа 2.4 «Уступите дорогу», который, к слову, считается одним из самых востребованных указателей на трассах. Стоимость одного знака составляет 1,66 тысячи рублей.

Приобретут для казанских дорог и по 90 знаков типа 5.19.1 «Пешеходный переход», устанавливаемых справа от проезжей части на ближней границе перехода, и типа 5.19.2 «Пешеходный переход», которые обычно можно увидеть слева от дороги на дальней границе перехода. Цена одного экземпляра оценивается почти в 6,2 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Закупят также 80 дорожных знаков типа 5.20 «Искусственная неровность». Одна единица обойдется городскому бюджету в 2,1 тысячи рублей.

Исполнитель должен будет поставить все знаки в течение 25 дней с момента заключения контракта. Гарантийный срок на них с момента приемки действует как минимум 7 лет.

Это не первая за 2023 год закупка дорожных знаков для Казани. Город также потратит почти 4 миллиона рублей на поставку 1,5 тысячи указателей.

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Татьяна Демина