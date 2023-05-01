Федерация шахмат России стала членом Азиатской шахматной федерации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Федерация шахмат России (ФШР) подписала меморандум о сотрудничестве с Азиатской шахматной федерацией (ACF). Организации будут сотрудничать в сфере развития шахматного спорта на территории РФ и стран — членов азиатской организации, сообщает пресс-служба ФШР.



— С 1 мая 2023 года Федерация шахмат России становится полноправным членом Азиатской шахматной федерации. Благодаря этому российские шахматисты смогут принимать участие в большом количестве крупных международных соревнований, а кроме того, появится возможность организовывать важнейшие турниры азиатского календаря в нашей стране, — сказано в заявлении.

В ФШР считают, что переходом в азиатскую федерацию они подали «позитивный пример остальным российским спортивным организациям».

28 февраля делегаты генеральной ассамблеи ACF проголосовали за включение ФШР в состав организации. ФШР стала первой российской спортивной организацией, сменившей региональное членство с европейского на азиатское.

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Маргарита Головатенко