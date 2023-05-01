Британские ученые назвали ночную потливость возможным симптомом развития рака

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Эксперты британской организации Cancer Research UK (крупнейшая в мире независимая организация по исследованию рака) рассказали об одном нетипичном симптоме развития рака, пишет The Sun.

Так, одним из сигналов болезни может стать повышенная ночная потливость.

Если человек ночью просыпается в поту, а затем его начинает мучать кашель (иногда даже с кровью), тогда высок риск развития онкологии в легких.

Фото: realnoevremya.ru

Эксперты объясняют, что организм может «нагреваться» из-за борьбы с опухолью, провоцируя лихорадку и обильное потоотделение. Все это вызвано инфекцией, которая нередко встречается при раке легких, и низким уровнем лейкоцитов из-за лучевой или химиотерапии.



Говоря о других распространенных симптомах рака, эксперты также указывают на изменение кашля, одышку, боль в груди, заболевания органов грудной клетки, потерю аппетита, постоянное чувство усталости и потерю веса.



Специалисты из Института Фрэнсиса Крика (FCI) заявили о потенциальной угрозе от курения электронных сигарет. Специалисты прогнозирует, что через 10 лет здравоохранение столкнется с волной онкологических заболеваний.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова