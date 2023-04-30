Украинские дзюдоисты бойкотируют чемпионат из-за допуска россиян к соревнованиям

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Украинская сборная по дзюдо не выступит на чемпионате мира из-за допуска к соревнованиям россиян и белоруссов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера украинской команды Виталия Дуброва.

— Сборная [Украины] бойкотирует чемпионат мира именно из-за допуска российских и белорусских спортсменов. Узнали через сайт IJF, ведь вчера был последний день регистрации спортсменов на чемпионат мира. Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дуброва заявил, что Украинская федерация дзюдо готовит официальное заявление, которое будет опубликовано в понедельник.

— Президент федерации Михаил Кошляк выезжает в Катар, ведь в Дохе 4 и 5 мая состоится мировой конгресс. Он будет там и готовит речь, стараемся бороться, — подчеркнул тренер.

29 апреля исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) допустил россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. При этом исполком IJF привлечет независимую авторитетную компанию для проверки биографических данных всех лиц, предложенных для участия, включая их контент в социальных сетях. Впоследствии в соревновании будут участвовать лишь те спортсмены, кто получит специальный допуск.

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Елизавета Пуншева