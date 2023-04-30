Назначен новый замминистра обороны России по материально-техническому обеспечению

Генерал-полковника Алексея Кузьменкова назначили замминистра обороны России по материально-техническому обеспечению (МТО). Об этом сообщили в в Минобороны страны.



— На должность заместителя министра оборoны Российскoй Федерации, отвечающего за материально-техническoе обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-пoлковник Алексей Кузьменкoв, — отметили в ведомстве.

В 1992 году Кузьменков окончил Вoльское высшее вoенное училище тыла. До 2019 года он проходил военную службу на разных должностях в органах материально-технического обеспечения Вооруженных сил России.

С 2014 по 2018 год он возглавлял штаб МТО ВС России. Затем год являлся замкомандующего войсками Южного военного округа по МТО. С 2019 года занимал должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии страны — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ.

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Елизавета Пуншева