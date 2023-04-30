Власти Варшавы объяснили, как будут использовать отнятую у посольства России школу

Власти Варшавы хотят использовать отнятое у посольства России здание школы в образовательных целях. Об этом заявил бывший мэр столицы Польши Томар Братек.

— Мы намерены обратиться к воеводе мазовецкому с просьбой передать эту собственность для образовательных целей. Таким образом, мы сможем использовать эти классы в образовательных целях, — отметил он.

По его словам, после майских праздников город начнет инвентаризацию здания и проверит, «насколько его состояние соответствует требованиям образовательных учреждений».

Напомним, советник-посланник дипмиссии России в Польше Андрей Ордаш заявил, что все находившиеся на территории российской школы при дипломатическом представительстве в Варшаве учителя и сотрудники покинули захваченное здание.

— Учителя и другие сотрудники, проживавшие на территории школы, покинули здание с личными вещами и переехали на другой объект российского дипломатического представительства в Варшаве, — сказал он.

По словам Ордаша, посольство обеспечит продолжение учебного процесса для всех учеников, обучающихся в этой школе. «Нам дали еще семь дней на вывоз школьного имущества», — отметил он.

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Елизавета Пуншева