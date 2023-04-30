Международная федерация каноэ допустила российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе

Международная федерация каноэ (ICF) допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте федерации.

Отмечается, что спортсмены смогут получить допуск к соревнованиям только после рассмотрения заявок независимой комиссией на предмет их позиции по СВО. Отстранение официальных лиц из России и Белоруссии останется в силе.

— В целях защиты проведения мероприятий и безопасности спортсменов ICF будет уважать любую позицию и решение национальных федераций, которые являются принимающей стороной соревнований ICF, не допускать отдельных нейтральных спортсменов. Однако ICF призывает всех организаторов соревнований ICF уважать Олимпийскую хартию и создавать условия, гарантирующие беспрепятственный доступ к соревнованиям для всех спортсменов, — отметили в федерации.

28 марта МОК порекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям россиян, которые не поддерживают спецоперацию. При этом организация предлагает отказывать в участии спортсменам, связанным с вооруженными силами или органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

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Елизавета Пуншева