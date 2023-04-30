После ухода иностранных fashion-компаний из России цены выросли на 30%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

После ухода зарубежных fashion-компаний с российского рынка продажи в рознице выросли на 10—15%, при этом выросли и цены — на 30%. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Fashion Consulting Group (FCG).

По итогам прошлого года на 10—20% увеличились продажи магазинов одежды группы компаний «Спортмастер», Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Familia, Kari.

При этом также выросли продажи и у дисконтных сетей — на 15—25%.

В целом после ухода иностранных брендов из России молодые сети одежды внутри страны стремительно начали расти: открываются новые магазины, занимаются пустующие торговые площадки, отечественные дизайнеры начинают заполнять торговые центры.

Гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс рассказала, что цены на одежду, обувь и аксессуары в 2022 г. увеличились на 30% (в том числе и у бюджетных марок). Причины в основном связаны со сложностями с логистикой, производством и персоналом.

Испанская сеть магазинов одежды Inditex объявила о закрытии своих магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius, Uterqüe на территории России в связи с проведением военной операции на Украине. Магазины не работали больше года.

Однако на этой неделе магазины Maag и Vilet (переименованные Zara и Stradivarius) открылись в казанском ТЦ «Мега».



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Илина Хакимова