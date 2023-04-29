Дмитрий Медведев выступил против продолжения дипломатических отношений с Польшей

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России нет смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

— Я не вижу смысла в продолжении дипломатических отношений с Польшей. Это государство не должно существовать для нас, пока там у власти нет никого, кроме русофобов, и Украина полна польских наемников, которых надо безжалостно уничтожать, как вонючих крыс, — говорится в сообщении.

Фото: pixabay.com

Напомним, посольство России в Польше заявит протест польским властям в связи с вторжением и захватом здания школы при дипломатическом представительстве в Варшаве.

— Мы будем заявлять протест польским властям, в центре будет приниматься решение об ответных действиях, — сказал посол Сергей Андреев.

По его словам, действия польских властей по захвату здания российской школы являются противоправными.

— По Венской конвенции дипломатические объекты не могут подвергаться вторжению и захвату. [Польские власти] ссылаются на решения польских судов, мы считаем эти решения противоправными и политизированными. В цивилизованных государствах такие вопросы решаются путем переговоров, — сказал он.

Вместе с этим советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что власти Польши дали время до 19.00 по мск сотрудникам учебного учреждения, чтобы покинуть здание.

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Максим Кокунин