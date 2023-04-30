Правительство Украины запретило использовать символы Z и V на автомобильных номерах
Правительство Украины запретило использовать на индивидуальных автомобильных номерах комбинации букв Z и V. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД страны.
— О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет, — говорится в заявлении.
Под запрет попадают буквы Z и V, их использование отдельно, а также в словах, написанных кириллицей, вместо З, С, В, Ф. Это также касается надписей и изображений коммунистической символики, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.
В случае если знак был изготовлен до вступления в силу новых правил, то владельцу автомобиля придется придумать другую комбинацию. Помимо этого, на номера нельзя наносить:
- полное или сокращенное название органа госвласти;
- военные символы Украины и других стран;
- ненормативную лексику или дискриминационные надписи по языковым, национальным, религиозным и расовым признакам.
Напомним, вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что до конфликта Украина была «богатейшей страной». По его словам, у этой страны была развита промышленность и сельское хозяйство.
— А началось все с того: управляемость потеряна, рынок все отрегулирует, безголовые руководители… И пошло-поехало. Коррупция, взятки на всех уровнях, дележка собственности, все порезали, раздали. Нет страны. С этого все началось. В этом основная причина. А для того чтобы найти виновных, начали: русский язык, русскоязычное население давить, травить, — сказал он.
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