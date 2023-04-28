Александр Лукашенко заявил, что проблемы Украины начались из-за «безголовых руководителей»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что до конфликта Украина была «богатейшей страной». По его словам, у этой страны была развита промышленность и сельское хозяйство.

— А началось все с того: управляемость потеряна, рынок все отрегулирует, безголовые руководители… И пошло-поехало. Коррупция, взятки на всех уровнях, дележка собственности, все порезали, раздали. Нет страны. С этого все началось. В этом основная причина. А для того чтобы найти виновных, начали: русский язык, русскоязычное население давить, травить, — приводит слова белорусского лидера его пресс-служба.

Он отметил, что Белоруссии необходимо обеспечить сильную экономику. В этом случае можно сильно не переживать и за военную безопасность, подчеркнул президент.

Фото: commons.wikimedia.org/Redline

На прошлой неделе Лукашенко встретился с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. После этого Министерство иностранных дел Украины приняло решение отозвать своего посла из Белоруссии для консультаций.

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Айрат Назипов