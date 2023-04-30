Сегодня в Казани облачно и до +22 градусов

В воскресенье, 30 апреля, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани потеплеет до 20—22 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +20 до +25°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани юго-восточный с переходом на северо-восточный ветер 5—10 м/с, местами порывами до 14 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В понедельник, 1 мая, температура воздуха в Татарстане может подняться до +30 градусов. При этом погода будет облачная, а местами возможен и небольшой дождь.

Согласно прогнозу синоптиков, ветер в первый день недели будет восточный с переходом на южный 7—12 м/с, днем местами порывами до 16 м/с. Минимальная температура воздуха ночью — +11—16˚. Максимальная температура воздуха днем — +25—30˚.



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Максим Кокунин