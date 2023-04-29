В понедельник температура воздуха в Татарстане может подняться до +30 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В понедельник, 1 мая, температура воздуха в Татарстане может подняться до +30 градусов. При этом погода будет облачная, а местами возможен и небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Согласно прогнозу синоптиков, ветер в первый день недели будет восточный с переходом на южный 7—12 м/с, днем местами порывами до 16 м/с. Минимальная температура воздуха ночью — +11—16˚. Максимальная температура воздуха днем — +25—30˚.

Во вторник на территории Татарстана сохранится такая же погода, однако осадки могут и увеличиться. Ночью местами ожидается небольшой дождь, а днем он уже может местами дойти до умеренного.

Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на северо-западный, северный 8—13 м/с, местами порывами до 16 м/с. Минимальная температура воздуха ночью — +11—16˚. Максимальная температура воздуха днем составит +16—21˚, в восточных районах +22—27˚.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в Татарстане в конце апреля и начале мая сохранится теплая погода. Днем температуры воздуха будут достигать +26 градусов.



Так, например, в воскресенье ожидаются небольшие и умеренные дожди. Ночью температура составит от +8 до +13 градусов. Днем потеплеет до 19—24°С, на востоке региона — до +26°С.



Что же касается начала следующей недели, то, по предварительному прогнозу, в понедельник и вторник в зоне влияния атмосферных фронтов местами возможны небольшие дожди. Сообщалось, что днем воздух может прогреться до 21—26 градусов.

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Максим Кокунин