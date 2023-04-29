На участке трассы М-7 в Высокогорском районе Татарстана образовалась 3-километровая пробка

Фото: предоставлено очевидцами

Как стало известно «Реальному времени», на участке трассы М-7 в Высокогорском районе Татарстана образовалась крупная автомобильная пробка из-за проведения дорожных работ.

Движение затруднено в сторону развязки с Мамадышским трактом. Затор начинается от 820-го километра (кладбище Киндери) трассы М-7, проходит мимо поселка Чебакса и заканчивается на 823-м километре.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», работы ведутся в левом и среднем рядах.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Напомним, в прошлую пятницу в Казани на Оренбургском тракте и Горьковском шоссе на выезде из города также наблюдались большие пробки.

Так, например, протяженность затора на Оренбургском тракте превысила 3 км, а на Горьковском шоссе достигла почти 4 км. В целом по Казани была спокойная дорожная ситуация и пробки оценивались лишь в 2 балла.

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Максим Кокунин, Артем Гафаров