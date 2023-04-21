На выезде из Казани на Оренбургском тракте и Горьковском шоссе наблюдаются большие пробки
В Казани на Оренбургском тракте и Горьковском шоссе на выезде из города наблюдаются большие пробки, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Протяженность пробки на Оренбургском тракте превысила 3 км, на Горьковском шоссе достигла почти 4 км.
В целом на дорогах Казани спокойная дорожная ситуация, пробки оцениваются в 2 балла.
Утром 6 апреля в Казани на улице Ершова образовалась пробка длиной в 2 километра. В тот же день вечером пробки на дорогах столицы Татарстана достигли 9 баллов.
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