Российские войска уничтожили украинскую разведгруппу из 16 человек

Фото: Минобороны России (скриншот видео)

На Южнодонецком направлении российские войска ликвидировали разведгруппу Вооруженных сил Украины, которая состояла из 16 человек. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, пишет RT.

— На Южнодонецком направлении пресечены две попытки противника провести разведку боем передовых позиций группировки «Восток, — рассказал спикер.

Гордеев добавил, что ракетно-артиллерийским ударом РСЗО «Ураган», САУ «Малка» и «Гиацинт» уничтожено 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники противника и более 20 боевиков в районе населенного пункта Елизаветовка.

Фото: Минобороны России (скриншот видео)

Отметим, что за истекшие сутки истребительная авиация ВКС России у Дробышево (ДНР) сбила украинский вертолет Ми-8. Средствами ПВО за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Уничтожено еще пять украинских беспилотников.



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Айрат Назипов