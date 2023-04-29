На 69-м году жизни скончался российский актер театра и кино Сергей Колесников

На 69-м году жизни скончался российский актер театра и кино, телеведущий Сергей Колесников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его сына Ивана Колесникова.

Сергей Колесников — российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ. Родился 4 января 1955 года. В 1978-м окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу Московского Художественного театра. Дебютировал в роли Уличного певца в спектакле «Жизнь Галилея».

Также он снимался в кино, в частности в зарубежных фильмах «Крепкий орешек 5: хороший день, чтобы умереть», «Замершие души», «Черное море». Помимо этого, в его карьере были и роли в российских сериалах «Дальнобойщики», «Дело о мертвых душах», «Петербургские тайны» и других. С 2006-го по 2012 год вел передачу «Фазенда».

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Позавчера бывший директор ТК «Эфир-Челны» Евгений Капустин скончался в возрасте 57 лет. Прощание состоялось в тот же день в 11.30 в Орловской церкви.



Евгений Капустин руководил челнинским подразделением «Эфира» с 1998 года. 4 марта 1999 года он пережил покушение банды «Тагирьяновские».

Капустин подорвался рядом с личным автомобилем, припаркованным у гостиницы «Татарстан». Директор «Эфир-Челны» получил серьезные ранения, врачам пришлось ампутировать ему ногу, однако тогда ему удалось выжить.

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Максим Кокунин