Умер экс-директор ТК «Эфир-Челны» Евгений Капустин

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Бывший директор ТК «Эфир-Челны» Евгений Капустин скончался в возрасте 57 лет, сообщает «Эфир» со ссылкой на его друзей и близких. Прощание состоялось сегодня в 11.30 в Орловской церкви.



Евгений Капустин руководил челнинским подразделением «Эфира» с 1998 года. 4 марта 1999 года он пережил покушение банды «тагирьяновские».

Капустин подорвался рядом с личным автомобилем, припаркованным у гостиницы «Татарстан». Директор «Эфир-Челны» получил серьезные ранения, врачам пришлось ампутировать ему ногу, однако тогда ему удалось выжить.

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Маргарита Головатенко