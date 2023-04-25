Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В указе сказано, что в случае лишения РФ или российских юридических, а также физических лиц права собственности на имущество, находящееся на территориях иностранных государств, вводится временное управление в отношении принадлежащих лицам недружественных иностранных государств долей в уставных капиталах российских юридических лиц.

Еще президент включил в перечень активов, которые подлежат передаче во временное управление, ценные бумаги зарубежных акционеров в «Юнипро» (принадлежит Uniper SE) и «Фортуме» (принадлежит Fortum Russia B.V. и Fortum Holding B.V.).

Фото: publication.pravo.gov.ru

В начале года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае изъятия активов у России, страна ответит зеркально. По его словам, РФ получит право на аналогичные действия в отношении государств, принявших подобные меры.

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Айрат Назипов