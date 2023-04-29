Годовой план по жилищному строительству в Татарстане выполнен почти наполовину

Годовой план по жилищному строительству в Татарстане выполнен почти наполовину — на 45%. На сегодняшний день уже введено 1,4 млн «квадратов». Об этом на совещании в Доме правительства республики рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

По его словам, лидером по темпам ввода жилья является коммерческий сектор, где в настоящий момент реализовано 46% от годового плана. Также застройщики сдали 91 многоквартирный дом суммарной площадью 660 тысяч кв. метров.

Также Айзатуллин сообщил о том, что на 42% выполнены обязательства в рамках программы социальной ипотеки: построено 17 домов на 67 тысяч кв. метров. По линии индивидуального жилищного строительства статистическая отчетность свидетельствует о выполнении годового плана на 45% — это 674 тысячи кв. метров.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Неделю назад Марат Айзатуллин рассказывал, что годовой план по жилищному строительству в республике выполнен на 43%. Введено 1,3 млн квадратных метров. По его словам, по темпам строительства лидирует коммерческое жилье. Застройщики сдали 91 многоквартирный дом суммарной площадью 660 тысяч квадратных метров.



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Максим Кокунин