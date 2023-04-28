Гражданин Египта попытался сбежать от казанских приставов в наручниках

В Казани судебные приставы задержали гражданина Египта, который попытался от них сбежать. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.

За нарушение законов иностранца должны были выдворить за пределы России. Такое решение принял Вахитовский районный суд Казани.

В ожидании депортации мужчина находился в специальном приемнике. Его необходимо было отправить в Центр временного содержания иностранных граждан в Набережные Челны, где размещаются иностранцы, подлежащие выдворению.

— Перед отправкой в ЦВСИГ гражданину судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов надели наручники, далее направились к автомобилю. По пути к автомобилю гражданин, предпринял попытку скрыться в неизвестном направлении. Однако был сразу же задержан судебными приставами, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ведомстве отметили, что через несколько дней мужчину препроводят до пункта пропуска через границу РФ.

На прошлой неделе «Реальное время» писало, что с начала года судебные приставы в Татарстане выдворили 220 иностранных граждан, которых суд признал нарушающими условия пребывания на территории России. В основном нарушителей отправляют в Таджикистан и Узбекистан, а еще в Армению, Турцию, Мали, Кот-д'Ивуар (южное побережье Западной Африки) и другие страны.



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Айрат Назипов