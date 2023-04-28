Казанская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет с Анастасией Потаповой в турнире в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира WTA в Мадриде. Она обыграла румынку Жаклин Кристиан.

Матч завершился в пользу 25-й ракетки мира со счетом 7:5, 3:6, 6:2. Соперницы провели на корте более двух часов.

В следующем поединке Потапова встретится с казанской спортсменкой Вероникой Кудерметовой. Это будет игра за выход в 1/8 финала.

Фото: pixabay.com

Сегодня Кудерметова обыграла испанку Нурию Парризас-Диас, счет составил 6:3, 4:6, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут.



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Айрат Назипов