Чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» в 2022 году выросла до 2,6 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Консолидированная чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» по МСФО в 2022 году составила 2,6 млрд рублей. По сравнению с 2021-м она выросла на 144,3 млн рублей — в 1,06 раза.

Выручка за прошлый год составила 10,3 млрд рублей, это на 3,9% выше показателя за 2021 год (9,9 млрд рублей).

Основной прирост обеспечили доходы по услугам доступа в интернет и видеонаблюдения. В первом случае доходы выросли на 6,4% — с 4,1 млрд рублей до 4,4 млрд рублей, по услугам видеонаблюдения на 7,6% — с 197,8 млн рублей до 212,9 млн рублей. Выручка по услугам для организаций выросла на 7,7% — с 4,7 млрд рублей до 5,1 млрд рублей.

Значение EBITDA за 2022 год составило 4,1 млрд рублей, что на 1,6% ниже показателя за 2021 год (4,2 млрд рублей). Рентабельность EBITDA Margin составила 40,2% при 42,42% годом ранее. Показатель OIBDA снизился с 4,1 млрд рублей — до 4 млрд рублей, или на 2,8%.

По итогам 2022 года «Таттелеком» выплатит своим акционерам дивиденды в размере 1,06 миллиарда рублей. На дивиденды направили 70% от чистой прибыли за прошлый год.



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Айрат Назипов