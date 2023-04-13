ПАО «Таттелеком» направит на выплату дивидендов более миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ПАО «Таттелеком» по итогам 2022 года выплатит своим акционерам дивиденды в размере 1,06 миллиарда рублей. Эта сумма является максимальной за всю историю, сообщает пресс-служба компании.

На дивиденды направили 70% от чистой прибыли за прошлый год. Стоимость одной акции равняется 0,05 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Всего акционеры ПАО владеют 19,4 миллиарда акций. 18 апреля выберут лиц, которые получат право на дивиденды за 2022 год.

В марте совет директоров ПАО «Таттелеком» рекомендовал направить на дивиденды 70% чистой прибыли за 2022 год — более 1 млрд рублей от 1,5 млрд рублей (0,05085 рубля на одну акцию). Это рекордные значения за всю историю компании, сообщили в пресс-службе компании.

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Елизавета Пуншева