Визовый центр Франции ввел предоплату для россиян при записи на прием

Французский визовый центр ввел сервисный сбор для российских граждан при записи на подачу документов. Об этом указано в сообщении визового центра.

— Уважаемые клиенты, обращаем Ваше внимание, что при оформлении записи взимается предоплата сервисного сбора в размере 35,5 евро в рублях по курсу, установленному на момент осуществления записи, — говорится на сайте.

В ряде СМИ появилась информация, что предоплата была введена для борьбы с ботами.

Фото: flickr.com

С 1 апреля Франция сняла ограничения на получение туристических виз для россиян, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Во французском посольстве в Москве отметили, что получение визы не гарантирует возможности немедленного въезда в страну.

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Айрат Назипов