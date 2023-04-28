Запрет вейпов, рост налогового вычета и пожизненное за госизмену: Путин подписал пакет законов

Президент России Владимир Путин в конце рабочей недели подписал сразу несколько важных законов, вносящих изменения в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и ряд федеральных законов. Ужесточена ответственность за государственную измену — преступникам будет грозить пожизненное заключение, запрещена продажа вейпов детям и подросткам — нарушителей будут наказывать штрафами, и так далее. Подробнее о новшествах российского законодательства, утвержденных главой государства 28 апреля, — в материале «Реального времени».

Вейпы детям не товар

Запрет продажи вейпов несовершеннолетним, пожалуй, один из самых обсуждаемых законов, подписанных Владимиром Путиным сегодня. Проработать такое ограничение спикер Госдумы поручил своим коллегам еще в январе этого года, обратив внимание, что школьники сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов.



В итоге Госдума приняла в окончательном чтении законопроект 13 апреля. Спустя две недели, 26 апреля, его одобрил Совет Федерации.

Согласно подписанному президентом России закону, с начала лета в стране начнет действовать запрет на продажу несовершеннолетним всех видов вейпов, в том числе безникотиновых. Их оборот ужесточат и в целом. Найти их с 1 июня можно будет только в магазинах и павильонах. Торговать вейпами на ярмарках, выставках, а также дистанционным способом или с использованием автоматов не допускается.

Выкладывать и демонстрировать вейпы в торговом объекте закон также запрещает. Продавцам разрешается показывать их только после ознакомления покупателя с перечнем продаваемой продукции. Со скидкой купить вейп тоже не получится — применять их запрещено любым из возможных способов.

С 1 сентября 2023 года в России вступит в силу запрет обращения жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, содержащих ароматизаторы или добавки, которые усиливают никотиновую зависимость, а также вещества, направленные на повышение привлекательности такой продукции. Их определит и закрепит правительство России.

Фото: duma.gov.ru

Также с началом осени никотинсодержащую продукцию в России будет невозможно продавать выше или ниже минимальной цены на нее, определяемой в порядке, установленном Кабмином.

В российском законодательстве также закрепляется запрет на рекламу, в которой демонстрируется использование устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Раньше он распространялся только на процесс курения табака или потребления никотинсодержащей продукции.

В информационной продукции для детей младше 12 лет теперь запрещено упоминать никотинсодержащую продукцию и устройства для ее потребления. Что касается несовершеннолетних старше этого возраста, размещение подобной информации допускается, но исключительно при условии указания на опасность их потребления.

Наказывать нарушителей за продажу несовершеннолетним сигарет и вейпов, в том числе безникотиновых, будут административными штрафами. Их размер увеличен. Для физлиц размер штрафа вырастет с 20—40 тысяч до 40—60 тысяч рублей, для должностных лиц — с 40—70 тысяч до 150—300 тысяч, а для юрлиц — со 150—300 тысяч до 400—600 тысяч.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Усиливают наказание и за вовлечение детей и подростков в процесс потребления табака или никотинсодержащей продукции. Для физлиц административный штраф увеличится с 1—2 тысяч до 2—5 тысяч рублей. Родителям или законным представителям несовершеннолетних за подобное правонарушение будет грозить штраф не 2—3 тысячи, а 5—7 тысяч рублей.

Пожизненное за госизмену

Строже будет санкция и по статье 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена». Теперь за совершение преступления будет грозить не 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до полумиллиона, а пожизненное заключение.

Изменения в Уголовном кодексе коснулись сразу нескольких составов преступлений. Например, по статье 205 «Террористический акт» максимальный срок лишения свободы увеличен с 15 до 20 лет.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Совершение акта международного терроризма будет наказываться не 10 годами лишения свободы, а 12 или пожизненным сроком. С 5 до 7 лет лишения свободы вырастет минимальное наказание за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений. Минимальный срок за пособничество увеличен с 10 до 12 лет.

За участие в террористическом сообществе в России будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы. До этого санкция закрепляла наказание в виде 5—10 лет лишения свободы.

Иностранцы могут встать на миграционный учет через «Госуслуги»

Согласно одному из подписанных Владимиром Путиным законов, иностранцы в России смогут встать на миграционный учет в электронной форме через портал «Госуслуги». Норма вступит в силу через 180 дней. По расчетам властей, это упростит процедуру миграционного учета.

Иностранцы смогут в течение 7 дней встать на миграционный учет через «Госуслуги», если в качестве принимающей стороны выступает гражданин России — собственник жилого помещения, который также завел личный кабинет на портале. Согласие последнего на проживание мигранта будет подтверждаться тоже в электронной форме.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Если иностранец заключает договор найма жилого помещения, ему также требуется лично или в электронной форме в течение семи дней известить орган миграционного учета о своем прибытии, а также о прибытии своих детей в указанное место.

Увеличение налоговых вычетов по НДФЛ

Еще одно важное нововведение — увеличение социальных налоговых вычетов по НДФЛ, в том числе на образование и лечение. Закон, подписанный Владимиром Путиным, вступает в силу со дня официального опубликования.

Документ увеличивает максимальный размер расходов, которые учитываются при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка, — с 50 до 110 тысяч рублей; на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств — со 120 до 150 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Предельная сумма расходов граждан на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, накопительную часть трудовой пенсии, прохождение независимой оценки своей квалификации, физкультурно-оздоровительные услуги, с которых предоставляется вычет, повышается со 120 до 150 тысяч рублей.



Предельный размер налогового вычета на обучение ребенка, то есть та сумма НДФЛ, которую граждане вправе вернуть, увеличится с 6,5 тысячи до 14,3 тысячи рублей, а на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели — с 15,6 тысячи до 19,5 тысячи рублей.

До 600 тысяч рублей за перепродажу сведений из ЕГРН

Вводится в России и административная ответственность за перепродажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости и создание сайтов-двойников Росреестра. Дополняется статья 14.35 КоАП, устанавливающая ответственность за нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности.

Для граждан штраф за продажу сведений из ЕГРН составит от 15 до 25 тыс. рублей, для должностных лиц — от 40 до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 350 до 400 тыс. рублей. Сумма будет больше, если нарушение совершено повторно. Так, гражданам придется заплатить от 40 до 50 тыс. рублей, должностным лицам — от 80 до 100 тыс. рублей либо им будет грозить дисквалификация на срок до одного года, юрлицам — от 500 до 600 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Аналогичные санкции предусмотрены и за создание сайтов в интернете, программ и мобильных приложений, предоставляющих доступ к выпискам из ЕГРН. При этом действия не должны содержать признаков уголовно наказуемого деяния.

Противодействие «лекарственной наркомании»

Власти также решили противодействовать «лекарственной наркомании» и установили административную ответственность за безрецептурную продажу лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Изменения касаются статьи 14.4.2 КоАП.

Если нарушение не будет содержать признаков преступления, то за продажу лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, без рецепта должностное лицо оштрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, предпринимателя — на сумму от 50 до 100 тыс. рублей, а юрлицо — на сумму от 150 до 200 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В документе уточняется, что фармацевты за такое правонарушение будут нести такую же административную ответственность, как и должностные лица. То есть им грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.



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Татьяна Демина