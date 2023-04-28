В России в этом году планируется отремонтировать 180 миллионов «квадратов» дорог

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В этом году в России планируется отремонтировать не менее 180 миллионов квадратных метров дорог. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

— Ключевая задача в этом году не меньше 180 миллионов квадратных метров отремонтировать. В прошлом году у нас был самый большой объем ремонта дорог за всю историю со времен Советского Союза. Планку в 176 миллионов достигли. В этом году мы получили дополнительную финансовую поддержку за счет опережающего финансирования со стороны президента порядка 140 миллиардов, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По словам спикера, главным вопросом на данный момент является организация всех дорожных работ. Необходимо провести ремонт быстро и качественно.

— У нас есть уже наработанные в стране практики, например, очень хороший опыт работы по дорожному ремонту и строительству в Татарстане, — подчеркнул Хуснуллин.

В 2023 году на дорожные работы в Казани предусмотрено 24 млрд рублей. Из них 2,8 млрд рублей также направят на ремонт дорог по республиканской программе «Наш двор».

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Елизавета Пуншева, Максим Кокунин