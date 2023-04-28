У татарстанцев с начала года за долги по налогам арестовали имущество на 350 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Судебные приставы Татарстана с начала 2023 года арестовали у 1 059 должников по налоговым платежам имущество на общую сумму 350 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по республике.



В числе арестованного имущества — 255 автомобилей на сумму 105 млн рублей, а также 181 объект недвижимости общей стоимостью 218 млн рублей.

Татарстанцам напомнили, что судебный пристав-исполнитель вправе наложить на имущество должника арест, если есть документ, содержащий требования об имущественных взысканиях. После ареста должник не сможет распоряжаться имуществом. При необходимости вводятся ограничение права пользования имуществом или его изъятие.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

С начала года судебные приставы Татарстана составили более 3 тысяч актов ареста в отношении имущества должников на сумму 2 млрд рублей. На принудительную реализацию на торгах в Росимущество направлена собственность должников на сумму 1,1 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко