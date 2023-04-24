Татарстанские приставы арестовали имущество на 2 млрд рублей с начала года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала года судебные приставы республики составили более 3 тысяч актов ареста в отношении имущества должников на сумму 2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.

Отмечается, что на принудительную реализацию на торгах в Росимущество направлена собственность должников на сумму 1,1 млрд рублей.

— Вырученные от реализации имущества средства будут направлены взыскателям в счет погашения долгов. Если сумма от продажи превысит сумму долга, остаток средств будет возвращен должникам, — отметили в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Татарстане с начала текущего года с должников по штрафам ГИБДД взыскали 122 млн рублей. Неделю назад на исполнении у приставов в республике находилось 293,9 тысячи исполнительных производств на общую сумму 227 млн рублей.

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Айрат Назипов