В Татарстане вновь подорожала часть овощей «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане после снижения средних цен на все продукты, входящие в так называемый борщевой набор, вновь зафиксировали подорожание части овощей. Выросли в цене за неделю репчатый лук и свежая белокочанная капуста.

Из овощей «борщевого набора» в республике заметнее всего подешевела столовая свекла. Средняя цена одного килограмма за неделю упала на 3,96%, до 32,3 рубля.

Картофель в Татарстане с 17 по 24 апреля подешевел на 3,2%, до 28,73 рубля за килограмм. Средняя цена моркови снизилась незаметно — на 0,34%, до 37,8 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Лук в республике за неделю подорожал на 6,95%, капуста — на 3,89%. Средние цены на 24 апреля составили 53,85 рубля и 21,37 рубля за килограмм соответственно, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, снижение средних цен на все продукты «борщевого набора» в Татарстане зафиксировали на предыдущей неделе. Картофель с 10 по 17 апреля подешевел на 2,74%, столовая свекла — на 0,85%, морковь — на 0,63%, капуста — на 0,34%, а лук — на 0,21%.

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Татьяна Демина