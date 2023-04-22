В Татарстане за неделю подешевел «борщевой набор»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане зафиксировали снижение средних цен на все продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Подешевели репчатый лук, картофель, столовая свекла, свежая белокочанная капуста и морковь.

Заметнее всего с 10 по 17 апреля в Татарстане снизилась средняя цена килограмма картофеля — на 2,74%. Средняя цена достигла 29,7 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На остальные овощи из «борщевого набора» средние цены снизились минимально. Так, килограмм столовой свекла подешевел на 0,85%, до 33,64 рубля, моркови — на 0,63%, до 37,94 рубля, капусты — на 0,34%, до 20,56 рубля.

Репчатый лук в республике за неделю стал дешевле всего на 0,21%. Средняя цена на 17 апреля составила 50,34 рубля за килограмм.

Напомним, с 3 по 10 апреля в Татарстане подорожали столовая свекла (+2,62%) и репчатый лук (+0,57%). Подешевели за это время морковь (-2%), капуста (-0,44%) и картофель (-0,57%).



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Татьяна Демина