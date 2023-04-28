Сергей Шойгу: США с союзниками подвергли эрозии мировую архитектуру безопасности

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели заявил, что именно США и их союзники подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности в попытках сохранить глобальное доминирование.

— Стремясь сохранить глобальное доминирование, США с союзниками подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности, — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что именно по их инициативе был запущен «процесс слома и демонтажа ключевых договоренностей о контроле над вооружениями и укреплении доверия», приводит «РИА Новости» его слова.

Российский министр напомнил, что Вашингтон сначала в одностороннем порядке прекратил действие советско-американского Договора по противоракетной обороны и отказался ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а затем и вовсе вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.

Фото: Kremlin.ru

Также Шойгу заявил, что проходящая встреча с коллегами по ШОС проходит на фоне «крайне неустойчивой международной обстановки»:

— Происходят кардинальные, динамичные и необратимые изменения в процессе становления нового многополярного мира. Этому активно противодействует коллективный Запад, — заключил министр обороны России.



Вчера сообщалось, что предусматривается участие в совещании министров обороны стран-участниц ШОС (России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана), генерального секретаря ШОС, директора Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС, а также глав военных ведомств Белоруссии и Ирана в качестве государств — наблюдателей.

Президент России Владимир Путин считает, что мировая тенденция к многополярности будет только усиливаться. Путин добавил, что те, кто воспрепятствует этому процессу, только столкнутся с дополнительными проблемами. Россия же, по его словам, идет «своей дорогой».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова