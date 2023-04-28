Все страны — участницы проекта МКС поддержали ее эксплуатацию после 2024 года

Все страны — участницы проекта Международной космической станции (МКС) согласились продлить эксплуатацию орбитального комплекса после 2024 года, сообщает ТАСС.

— США, Япония, Канада и страны-участницы из Европейского космического агентства [ЕКА] подтвердили, что они поддерживают эксплуатацию космической станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддерживает ее эксплуатацию до 2028 года, — указывается в заявлении.

Как отметили в космическом ведомстве, специалисты США «продолжат работу с партнерами в целях обеспечения бесперебойного присутствия на низкой околоземной орбите, а также безопасного и организованного перехода от космической станции к коммерческим платформам в будущем».

МКС будет сведена с орбиты в 2030—2031 годах, она стареет. Такое заявление сделал глава НАСА Билл Нельсон. Он напомнил, что после этого работу на околоземной орбите планируется вести на частных коммерческих станциях.

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Илина Хакимова