Майские выходные россияне в основном проведут дома и на дачах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование и узнал, как россияне собираются провести эти майские праздники. Более половины опрошенных сообщили, что собираются остаться дома — 56%.

Интересно, что начиная с «коронавирусного» 2020 года показатель находился в пределах 55—57%. При этом до старта ковидных ограничений в 2019 году доля домоседов была еще выше — 63%.

Каждый третий россиянин (35%) планирует поехать на дачу.

К слову, в этом году процент «дачников» оказался ниже, чем в 2022 году. Но с 2019-го по 2021 год этот процент находился в диапазоне 34—35%, то есть скорее прошлый год несколько выбивался из общей тенденции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

А вот путешествовать собрались лишь 9% респондентов. К слову, в Татарстан планируют отправиться 8% от числа планирующих поездки по стране.

Наиболее популярными направлениями отдыха в России в этом году стали Москва (тоже 8%), Ставропольский край (6%) и Санкт-Петербург (5%). В Крым и на Черноморское побережье Кавказа собираются на майские по 2%, в другие страны и бывшие республики СССР еще меньше — по 1% (Казахстан, Беларусь, Армения, Азербайджан, Грузия и Абхазия).

Чем старше россияне, тем чаще они выбирают дачу и огород: если среди молодежи 18—24 лет показатель составляет 30%, то в группе старше 60 лет таковых уже 42%.

Самых молодых и самых возрастных россиян объединяет то, что они чаще других остаются на праздники дома (62 и 60%), тогда как граждане активного трудоспособного возраста чаще отмечают варианты выезда в другой регион или страну (в общей сложности 19% в группе 25—44 лет vs. 13% среди 18—24-летних и 7% в группе 60+).

Говоря о том, чем россияне планируют заниматься в выходные дни, 26% сообщили, что хотят посвятить время огороду, саду.

А вот каждый пятый намерен в эти дни работать (21%), труд в списке предпочтений опережает даже семью, уделить внимание которой планируют 12%.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Работать собираются в основном россияне 18—44 лет (29% vs. 6% в группе старше 60 лет), а семью чаще других называют 25—34-летние — 17%. Пассивный отдых и сон предпочитают 11%, еще 9% будут заниматься домашними делами. Запланировали посетить праздничные мероприятия 9 Мая 4% наших сограждан.

Средняя сумма, которую россияне планируют потратить в майские праздники на одного отдыхающего члена семьи, составила 18 356 рублей.

Обратим внимание, что каждый второй казанец (48%) проведет майские праздники дома, а каждый пятый (21%) — на даче или в деревне. Вместе с этим работать в выходные дни придется 13% жителям столицы Татарстана. Среди тех, кто все-таки отправится в поездку, 9% заявили, что это будет маршрут по России. Еще 4% собираются поехать на природу, 3% собрались за границу и 2% — просто в гости.

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Илина Хакимова