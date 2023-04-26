На майские праздники каждый второй казанец останется дома

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Каждый второй казанец (48%) проведет майские праздники дома, а каждый пятый (21%) — на даче или в деревне. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob (имеется в распоряжении «Реального времени».

Вместе с этим работать в выходные дни придется 13% жителям столицы Татарстана. Среди тех, кто все-таки отправится в поездку 9% заявили, что это будет маршрут по России. Еще 4% собираются поехать на природу, 3% — собрались за границу, и 2% — просто в гости.

Как отмечают аналитики, наибольшее количество тех, кто в первой декаде мая будет отдыхать дома и на даче, больше среди женщин. Что же касается мужчин, то они в большей степени склонны лететь за границу или оставаться на работе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале этой недели директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова заявила, что столица Татарстана готовится к большому потоку гостей. По ее словам, загрузка некоторых отелей на майские праздники составила 100%.



В целом средняя загрузка казанских гостиниц на майские праздники достигает 70% и выше.

Дарья Санникова уточнила, что на сегодняшний день в столице Татарстана действует 230 средств размещения, включая хостелы. Они могут принять около 17 тысяч гостей.

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Максим Кокунин