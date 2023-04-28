Всего лишь 4% татарстанцев готовы работать вахтовым методом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России всего 5% соискателей готовы работать вахтовым методом, этот показатель не менялся с прошлого года. Такое исследование провела платформа hh.ru, проанализировав более 5 миллионов резюме россиян (данные исследования есть в распоряжении «Реального времени»).

Всего 4% татарстанцев согласны работать вахтовым методом.



К слову, в целом среди россиян вахтовый метод наиболее популярен для жителей Чукотского АО: 20,6% местных соискателей указали в своих резюме готовность отправиться на вахту. Второе место занял Ямало-Ненецкий АО(18,2% соискателей региона), на третьем — Забайкальский край(17%).

Среди регионов Поволжья всего желающих работать вахтовым методом в Башкирии (16,5%) и Оренбургской области (11%), меньше всего — в Пензенской и Нижегородской областях — по 3%.

Фото: скриншот исследования

В топ-10 самых распространенных среди вахтовиков специализаций вошли водители (7,1% резюме вахтовиков), инженеры-конструкторы (5,0%), машинисты (4,6%), технологи (4,1%), инженеры-механики (3,9%), начальники смен (3,9%), менеджеры по продажам (3,7%), а также инженеры по эксплуатации (3,3%), инженеры ПТО (3,2%) и руководители проектов (3,1%).

Интересно, что чаще всего работу вахтой рассматривают мужчины — на них приходится 82% таких резюме.

У 60% вахтовиков есть высшее образование, причем около тысячи соискателей имеют статус кандидата наук, а чуть менее сотни — статус доктора наук.

По итогам марта в Казани интерес к вахтовому графику вырос на 85%, по сравнению с тем же периодом 2022 года. Аналитики выяснили, что в столице Татарстана большим спросом пользуются вакансии линейного персонала, которые не требуют опыта: упаковщики (доля 2% от общего числа откликов), комплектовщики (16%), фасовщики (5%). Не менее популярны среди соискателей вакансии водителя самосвала — 9% и дальнобойщика — 6%.



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Илина Хакимова