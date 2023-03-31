В Казани вырос спрос на специалистов, работающих вахтовым методом

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов (архив)

По итогам марта в Казани интерес к вахтовому графику вырос на 85% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом говорится в результатах исследования «Авито Работы».

Аналитики выяснили, что в столице Татарстана большим спросом пользуются вакансии линейного персонала, которые не требуют опыта: упаковщики (доля 2% от общего числа откликов), комплектовщики (16%), фасовщики (5%). Не менее популярны среди соискателей вакансии водителя самосвала — 9% и дальнобойщика — 6%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также исследование показало, что в среднем вахтовики в Казани зарабатывают 98 737 рублей. Размер заработной платы вырос на 6% по сравнению с мартом прошлого года.

14 марта в результате исследования hh.ru выяснилось, что в Татарстане 3% вакансий связаны с вахтовым методом работы. По России для вахтовиков представлено 54 вакансии. Также отмечалось, что в большей степени работодатели нуждаются в вахтовиках в Республике Башкортостан — 7% вакансий. 5% вакансий представлено в Иркутской области, Москве и Красноярском крае. В Челябинской и Свердловской областях — по 4%.



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Антон Гаврилов