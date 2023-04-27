В Казани на несколько часов закроют движение по улице Космонавтов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани на одну ночь ограничат движение транспорта на улице Космонавтов. Об этом сообщает казанская мэрия.

С 23.00 28 апреля до 5.00 29 апреля полностью закроют проезжую часть на участке от дома №4 до дома №3. Также с 28 апреля по 2 мая будет перекрыт тротуар возле дома №3.

Уточняется, что это связано с реконструкцией коммуникаций.

Фото: google maps (скриншот)

В конце марта «Реальное время» писало о 35 казанских улицах, которые перекроют на время ямочного ремонта. В список вошла и улица Космонавтов.

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Айрат Назипов