В Казани перекроют 35 улиц из-за ямочного ремонта

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На время ямочного ремонта в Казани перекроют 35 улиц города. Как сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома, ограничение движения будет локальным.

Работы будут проводиться с 31 марта по 15 мая. Дороги будут закрывать на улицах Вахитовского и Советского районов.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Вахитовском районе Казани перекроют дороги по следующим адресам:



ул. Айвазовского, на участке от ул. Роща Фрунзе до ул. Бутлерова;

ул. Астрономическая, на участке от ул. Право-Булачной до ул. Кремлевской;

ул. Батурина;

ул. Тази Гиззата, на участке от ул. Бурхана Шахиди до ул. Московской;

ул. Гаяза Исхаки, на участке от ул. Чернышевского до ул. Тази Гиззата;

переулок Кирова, на участке от ул. Лево-Булачной до ул. Московской;

ул. Лобачевского, на участке от ул. Кремлевской до ул. Большой Красной;

ул. Московская, на участке от ул. Татарстан до ул. Ташаяк;

ул. Кави Наджми, на участке от ул. Право-Булачной до ул. Профсоюзной;

ул. Туфана Миннуллина, на участке от ул. Марселя Салимжанова до ул. Тихомирнова;

ул. Островского, на участке от ул. Мусы Джалиля до ул. Нурсултана Назарбаева;

ул. Парижской Коммуны, на участке от ул. Лево-Булачной до ул. Нариманова;

ул. Петербургская, на участке от ул. Пушкина до ул. Нурсултана Назарбаева;

ул. Право-Булачная и ул. Лево-Булачная, на участке от ул. Ташаяк до ул. Пушкина;

ул. Роща Фрунзе, на участке от ул. Тихомирнова до ул. Айвазовского;

ул. Саид-Галеева, на участке от Кремлевской набережной до ул. Рустема Яхина;

ул. Университетская, на участке от ул. Право-Булачной до ул. Кремлевской;

ул. Чернышевского, на участке от ул. Саид-Галеева до ул. Дзержинского;

ул. Бурхана Шахиди, на участке от ул. Рустема Яхина до ул. Габдуллы Тукая;

ул. Рустема Яхина, на участке от ул. Саид-Галеева до ул. Московской.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Советском районе Казани перекроют дорогу по следующим адресам:

ул. 8 Марта, на участке от ул. Заря до ул. Журналистов;

ул. Аграрная, на участке от ул. Космонавтов до пр. Победы;

ул. Гвардейская, на участке от ул. Патриса Лумумбы до ул. Даурской;

ул. Журналистов, на участке от ул. Губкина до Сибирского тракта;

ул. Губкина, на участке от ул. Космонавтов до ул. 1-й Владимирской;

пр. Альберта Камалеева, на участке от ул. Патриса Лумумбы до ул. Назиба Жиганова;

ул. Космонавтов, на участке от ул. Николая Ершова до ул. Аграрной;

ул. Аделя Кутуя, на участке от пр. Альберта Камалеева до ул. Абжалилова;

ул. Патриса Лумумбы, на участке от ул. Николая Ершова до ул. Космонавтов;

ул. Новаторов;

ул. Пионерская, на участке от Сибирского тракта до ул. Журналистов;

ул. Петра Полушкина, на участке от ул. Назиба Жиганова до ул. Сабира Ахтямова;

ул. Попова, на участке от ул. Заря до ул. Журналистов;

ул. Сеченова;

Сибирский тракт, на участке от ул. Николая Ершова до ул. Журналистов.

Ямочный ремонт в Казани стартовал 13 марта. Работы уже выполнены на мосту «Миллениум», третьей транспортной дамбе, Горьковском шоссе, пр. Ибрагимова, улицах Амирхана, Право-Булачной, Лево-Булачной, Чистопольской, Зорге и других.

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Айрат Назипов