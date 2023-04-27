ФСБ опубликовала архивные документы о самоубийстве Адольфа Гитлера

ФСБ России опубликовала новые архивные документы, которые касаются обстоятельств самоубийства лидера Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера, сообщает «РИА Новости».



Всех арестованных в мае 1945 года советской военной контрразведкой «Смерш» доставили во внутреннюю тюрьму НКВД СССР в Москве. Среди них был и личный адъютант Гитлера — штурмбаннфюрер СС Отто Гюнше. Его поместили в одну камеру с бывшим командиром минометного полка полковником Артуром Шварцем, попавшим в плен в январе 1943 года. Он рассказал ему о событиях, происходивших в бункере в последние дни существования Третьего рейха.

Шварц пересказывал распорядок дня в «фюрербункере» в последние дни нацистского режима:

— До 13 часов Гитлер спал, затем завтракал и работал на проводе, совещания. Примерно в 16.30 начальник штаба сухопутных войск Кребс докладывал ему о положении на фронте, затем продолжались совещания.

Он также рассказывал, что в период с 21 до 22 часов был ужин, затем до ноля часов Гитлер отдыхал, а в 02.00 вновь обсуждались положения на фронтах, которые продолжались до 04.00. Затем Гитлер пил чай и работал до семи часов утра.

Фото: wikimedia.org/Bundesarchiv

— В последнее время Гитлер держал себя так, что можно было подумать, что его душевное равновесие совершенно сломлено, причем наряду с известием о том, что прорвать кольцо вокруг Берлина не удалось, большое влияние на него оказала телеграмма (вице-канцлера Германии) Геринга, в которой последний назначил себя его преемником, а также и известие о самочинных переговорах Гиммлера, — вспоминал Гюнше в разговоре со Шварцем.

28 апреля 1945-го Гитлер узнал о том, что рейхсфюрер СС Гиммлер предложил западным союзным войскам капитуляцию. Фюрер счел это изменой и приказал арестовать Гиммлера.

— Гитлер заявил, что он ни в каком случае не хочет попасть в плен, ни живым, ни мертвым, и поэтому намерен покончить жизнь самоубийством. В это были посвящены лишь немногие из числа окружавших его лиц, — показал Шварц.

Он также указывал, что Гитлер вступил в брак с Евой Браун в последний момент перед самоубийством только потому, что имел намерение покончить жизнь самоубийством, иначе бы он не женился, поскольку, будучи фюрером империи, он смотрел на себя как на мистическую личность.

После того как 30 апреля 1945 года Гитлер и Браун покончили жизнь самоубийством, их трупы вынесли во двор через запасной выход. Их положили на костер, облили бензином и сожгли. Со слов Гюнше, тело Гитлера выносили камердинер фюрера Хайнц Линге, начальник «Отряда сопровождения фюрера» Франц Шедле и два эсэсовца, а при сожжении также присутствовали шофер Гитлера Эрих Кемпка и Ганс Баур.

ФСБ в апреле 2022 года впервые рассекретила материалы дела личного пилота Гитлера, командира «эскадрильи фюрера» Ганса Баура. Согласно показаниям Баура, 8—10 января 1945 года его вызвали из Мюнхена к Гитлеру, вернувшемуся в начале января в Берлин из Восточной Пруссии. Гитлер все более становился замкнутым, держался ото всех вдали и проводил все время в своем убежище. В последний раз Баур видел Гитлера 30 апреля — в день его самоубийства. Гитлер пригласил его в свою комнату и подарил висевший на стене портрет императора Фридриха кисти Рембрандта.



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Маргарита Головатенко