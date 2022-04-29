ФСБ впервые опубликовала архивные документы о самоубийстве Гитлера

ФСБ России впервые рассекретила материалы дела личного пилота Гитлера, командира «эскадрильи фюрера» Ганса Баура. В материалах он дал показания о последних днях верхушки нацистского рейха в бункере рейхсканцелярии в Берлине, сообщает ТАСС.



Согласно показаниям Баура, 8—10 января 1945 года его вызвали из Мюнхена к Гитлеру, вернувшемуся в начале января в Берлин из Восточной Пруссии. Гитлер все более становился замкнутым, держался ото всех вдали и проводил все время в своем убжище. Баура вызывали к нему тогда, когда ему хотели дать какое-либо летное задание или если хотели получить от него справку о продолжительности полета в то или иное место.

По его словам, Гитлер «все время поддерживал видимость оптимизма и уверенности в победе Германии». Окружение считало, что, «видимо, у Гитлера все еще есть средства довести войну до благополучного конца».

Когда русские вышли на реку Одер, «в верховной ставке стали возникать сомнения в целесообразности дальнейшего пребывания в Берлине». Адъютанты в середине марта подготовили переезд ставки на берег Балтийского моря, и в начале апреля 1945-го все было подготовлено для переноса ставки на север либо на юг в Бергхоф. Баур держал несколько самолетов, если Гитлер решит покинуть Берлин. К началу апреля самолеты отряда фюрера стояли на шести аэродромах Берлина. Уже после форсирования Красной армией Одера под посадочную площадку переделали шоссе возле Бранденбургских ворот.

Как описал Баур, «каждую ночь из Берлина в Берхтесгаден вылетало 4-5 самолетов, груженных делами, багажом и людьми. Самое трудное в этом было поддержание связи с самолетами и получение их обратно».

В последний раз Баур видел Гитлера 30 апреля — в день его самоубийства. Гитлер пригласил его в свою комнату и подарил висевший на стене портрет императора Фридриха кисти Рембрандта. Сам Баур попытался выйти из Берлина, но 2 мая был ранен и взят в плен русскими.

Маргарита Головатенко