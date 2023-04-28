Сегодня в Казани ожидается до +23 градусов
В пятницу, 28 апреля, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Гидрометцентр Татарстана прогнозирует также северо-восточный ветер порывами 5—10 м/с.
Днем в Казани ожидается от +21 до +23 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +20 до +25°С.
По данным Гидрометцентра Татарстана, в конце апреля и начале мая в республике сохранится теплая погода. Днем температуры воздуха будут достигать +26 градусов.
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