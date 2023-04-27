СИБУР начал строительство производства гексена в Нижнекамске

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района выдал «Нижнекамскнефтехиму» разрешение на строительство производства гексена в Нижнекамске. Проект прошел процедуру общественных обсуждений и получил положительное заключение Главного управления государственной экспертизы, а также положительное заключение государственной экологической экспертизы.



Разработка собственной технологии производства гексена велась последние несколько лет силами RND-центров СИБУРа — НИОСТ и «Полилаб». Пилотирование на лабораторном оборудовании прошло успешно.



Для начала активной фазы строительства была проведена большая подготовительная работа по разработке рабочей документации, проектированию и подготовке площадки для строительства. Строительство установки на базе собственной технологии компании запланировано на площадке «Нижнекамскнефтехима». С этой целью на территории завода олигомеров и гликолей был выполнен демонтаж выведенной из эксплуатации установки окиси этилена. Производство планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2024 года.



Новое производство на «Нижнекамскнефтехиме» встроится в цепочку этиленопотребления, используя в качестве сырья этилен со строящегося комплекса ЭП-600. Запуск проекта позволит укрепить технологическую независимость в цикле выработки конечной продукции — полимеров.



Гексеном будут обеспечены собственные потребности компании с учетом как текущих, так и будущих проектов, а также потребности партнеров. Это обеспечит независимость в данном сырье от импортных поставок. В настоящий момент гексен для полимерных производств компании поставляется из-за рубежа. В России производств, аналогичных новому проекту СИБУРа, нет.



Гексен является полупродуктом для производства базовых полимеров и других продуктов нефтехимии. Он применяется при производстве полиэтилена высокой и низкой плотности и является обязательным компонентом в производстве специальных марок этого полимера. Использование гексена позволяет значительно расширить диапазон потребительских свойств полиэтилена в сравнении с базовыми марками и получить продукт премиального качества.



Строительство нового производства внесет новый вклад в экономическое развитие региона, как с точки зрения налоговой базы, так и с точки зрения развития переработки.

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Главный проектировщик проекта — НИПИГАЗ, который также будет управлять и поставками оборудования. Принятые проектные решения и применяемое оборудование обеспечат надежность, безаварийность, безопасность работы новой установки. Проектом предусмотрена закрытая факельная система, которая минимизирует выбросы с факела в атмосферу. Проектируется водооборотный цикл закрытого типа, что исключит влияние на экологию.



Для производственных процессов подобраны передовые лицензионные решения, наилучшие доступные технологии, что существенно снизит воздействие на окружающую среду в период эксплуатации производства.