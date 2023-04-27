В столице Татарстана запустят интернет-проект «Рожденные в Казани»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана планируют запустить интернет-платформу «Рожденные в Казани». Ее создание предусмотрено муниципальной программой развития туризма в городе на 2023—2027 годы.

Точные сроки запуска проекта в документе не указаны. Власти указали, что на интернет-платформе будет представлена производимая в Казани продукция, товары и услуги от горожан: от самозанятых до крупных поставщиков, и так далее.

По задумке разработчиков, проект «позволит в одном месте собрать все самое лучшее, что представлено в Казани, с возможностью к этому прикоснуться».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в задачи муниципальной программы входит увеличение объема и разнообразия предоставляемых туристских услуг, повышение узнаваемости Казани на российском и международном туристических рынках. С ее помощью хотят создать условия для совершенствования туристской инфраструктуры.

К 2027 году благодаря реализации программы власти намерены добиться увеличения туристско-экскурсионного потока в Казань до 5 млн человек в год. Показатель среднегодовой загрузки в гостиницах должен вырасти на 10%, число возвратных туристов — до 70%, а количество работников сферы гостеприимства — на 25%.

При реализации программы разработают новые экскурсионные маршруты, туристические программы по Казанской агломерации, продукты в рамках развития детского туризма. Казань также будет участвовать в международных туристических выставках, организует роуд-шоу по странам СНГ и Ближнего Востока, реализует проект Kazan Bus в других городах и так далее.

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Татьяна Демина