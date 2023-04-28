На одной из казанских улиц до середины августа проведут капремонт тепловых сетей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в Казани до 11 августа текущего года проведут капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей по улице Ноксинский спуск. Заказчиком работ выступает АО «Татэнерго», а их стоимость составит 7,9 млн рублей.

Отметим, что подрядчику также придется разработать всю необходимую проектную документацию. Уже после того, как она будет согласована, он сможет приступить к работам. В ходе них планируется демонтаж старых сетей, лежащих под дорогами и тротуарами. Поэтому обязательным условием является то, что после замены труб исполнитель отремонтирует все поврежденные покрытия, а также благоустроит территорию.

Также подрядчик должен будет сам позаботиться о наличии всех нужных материалов и запасных частей. При этом их закупка должна осуществляться только у организаций, обладающих статусом производителя либо являющихся сбытовой структурой завода-изготовителя.

Согласно требованию новые трубопроводы не только должны быть уложены в землю, но и загерметизированы, а также подключены к местному филиалу «Татэнерго».

Фото: pxhere.com

В Казани «прячут» под землю теплосети, проложенные полвека назад открытым способом — в железобетонных коробах. В текущем году энергетики планируют заменить в татарстанской столице 12 км теплопроводов, часть из них — как раз «поверхностные». «Реальное время» выясняло, каково на сегодня состояние системы теплоснабжения города, масштабы потерь ресурса на старых тепловодах и перспективы их обновления. Подробности — в нашем материале.

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Максим Кокунин